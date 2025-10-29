شكرا لقرائتكم خبر في ملتقى الصحة العالمي 2025.. تطلقان مبادرة وطنية لتقنيات التعقيم بالأوزون وتأهيل الكوادر السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى الصحة العالمي 2025 في العاصمة الرياض ، اليوم ، توقيع اتفاقية علمية ومرجعية بين جامعة المعرفة والشركة السعودية للأوزون للحلول البيئية والصحية، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية لتقنيات التعقيم والتطهير ، في خطوة نوعية تهدف إلى توطين وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر ثقافة التعقيم الحديثة بتقنيات تك اوزون الصديقة للبيئه والبديلة لتقليل الاعتماد على الكيماويات.

جرى توقيع الاتفاقية في مدينة الرياض، بحضور عدد من ممثلي الجانبين، حيث وقّعها عن جامعة المعرفة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغيّر، رئيس الجامعة، وعن الشركة السعودية للأوزون (تك أوزون) الأستاذ سامي سليمان العكوز، المدير التنفيذي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات الصحة والبيئة والاغذية والجودة، من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة لطلبة جامعة المعرفة والمهتمين من داخل المملكه وخارجها، وإنشاء مختبر علمي للأوزون داخل الجامعة، الاستفادة من الخبرات لدى الطرفان ، المحاضرات والمؤتمرات العلميه لتقنيات الاوزون ،وتوعويه لتقنيات التعقيم ،وتنفيذ مشروعات بحثية ومبادرات توعوية تسهم في الارتقاء بمعايير السلامة والجودة في القطاعات الصحيه والتعليميه والسياحيه والزراعية بالمملكة.

وأوضح الأستاذ سامي سليمان العكوز، المدير التنفيذي للشركة السعودية للأوزون (تك أوزون)، أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة علمية ومهنية متخصصة في تقنيات تك اوزون بالمملكة، مؤكدًا أن الشركة تعد الأولى في السعودية التي تخصصت في هذا المجال منذ عام 2012م، تسعى من خلال هذا التعاون إلى نقل خبراتها المتراكمة إلى البيئة الأكاديمية والطبية، وإتاحة فرص تدريب وتأهيل للطلاب والباحثين على أحدث التقنيات المعتمدة عالميًا في مجال التعقيم بالأوزون .

وأضاف: "نؤمن أن الاستثمار في المملكه وفي الإنسان السعودي هو أعظم استثمار وطني نفخر به جميعاً ، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة مع جامعة المعرفة التي تمتلك البيئة التعليمية المناسبة والخبره والكوادر المؤهلة لتبني تطوير ومعاير تقنيات الأوزون بما يخدم الصحة العامة والحفاظ على البيئة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الابتكار والاستدامة الصحية والبيئية وتقليل الاعتماد على الكيماويات.

والجدير بالذكر قامت الشركه بالعديد من المشاريع بالمسجد الحرام والمركز الوطني للنخيل والتمور والحياه الفطريه والوطنية للدواجن ومصانع المياه المعباه وبعض المنشات الصحيه والتعلمية اضافه لتحالفات دولية مع الاتحاد العالمي للاوزون بدولة كندا وتركيا والامارات العربيه المتحده لتبادل الخبرات والتطبيقات بمجالات الاوزون.

من جهته، أكد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الصغيّر، رئيس جامعة المعرفة، أن الاتفاقية تُجسّد حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين التعليم والبحث والتطبيق العملي والعلمي، وفتح آفاق جديدة أمام طلابها للتفاعل مع تقنيات الشركات الوطنية الرائدة في مجالات التقنية والابتكار الصحي والبيئي ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى أن تكون منصة أكاديمية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الدقيقة.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز الإمكانات البحثية وتطوير مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وإعداد جيل من الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال التعقيم، كما تفيد المجتمع المعرفي والتعليمي على وجه الخصوص عبر إنشاء الجمعيات العلمية، وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية بين الطرفين، وإتاحة الاستفادة من المكتبات ومصادر التعلم، تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، مما يرسخ مكانة المملكة في قيادة التحول الصحي.

يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام تحت شعار "استثمر في الصحة" خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، يُعد من أبرز المنصات الدولية المعنية بصناعة مستقبل الرعاية الصحية، برعاية وزارة الصحة وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة و500 متحدث و20 جناحًا دوليًا.

ويُقدّم الملتقى أكثر من 100 ساعة من التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى جلسات علمية وورش عمل يقودها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ما يجعله محطة رئيسية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الرعاية الصحية في المملكة والعالم.