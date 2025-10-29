نائب أمير مكة يزور هيئة المساحة الجيولوجية للاطلاع على الأعمال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في زيارة مثيرة للإهتمام، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، وذلك في مقر الإمارة بجدة.

خلال اللقاء، قدم المهندس الشمراني إيضاحا شاملا حول دور الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية السعودية في توفير المعرفة والمعلومات الضرورية في مجالات علوم الأرض، بالإضافة إلى عمليات المسح الجيولوجي ومراقبة المخاطر الجيولوجية.

وفي سياق متصل، تم تناول خطط الهيئة المتعلقة بالتعدين والمسح الجيولوجي في منطقة مكة المكرمة، وأيضا استعراض مواقع محطات الرصد الزلزالي ومشروع أحرام الأودية (الوديان) وشعابها الخارجة عن النطاق العمراني.

وقد تم تسليط الضوء على جهود مركز دراسات وأبحاث زمزم، الذي يعمل بجد على تحقيق عدة أهداف مهمة، منها الحفاظ على استدامة مصادر المياه المغذية لبئر زمزم وضمان توفير مياه زمزم بشكل نقي ومعقم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد أكد سموّه على أهمية تعزيز البيانات الجيولوجية والهيدروجيولوجية لمدينة مكة المكرمة، وتحسين الطرق الهيدروجيولوجية لتشغيل برنامج ضخ البئر، بجانب تطوير قاعدة بيانات تختص بالمعلومات الجيولوجية والبيئية لصالح المدينة.