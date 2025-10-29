وزير الصناعة ونائب وزير الطاقة الأمريكي يشددان على تعزيز التعاون في قطاع المعادن الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الصناعة والثروة المعدنية يعقد اجتماعًا مع نائب وزير الطاقة الأمريكي لبحث التعاون المشترك

عُقد اليوم اجتماع ثنائي بين وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الطاقة الأمريكي، السيد جيمس دانلي، على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII في الرياض.

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية. وقد تم التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تطوير التعاون المشترك لدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا.

وافق الطرفان على تعميق الشراكة الاستراتيجية في قطاع التعدين واستغلال الفرص المتبادلة في مجالات معالجة المعادن وتقنيات التعدين، بالإضافة إلى تقنيات العناصر الأرضية النادرة. وشددا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنويًا كمنصة عالمية لصناع القرار والمستثمرين وشركات التعدين لبحث تحديات القطاع وتعزيز استدامته. ودُعي وزير الصناعة والثروة المعدنية ونائب وزير الطاقة الأمريكي للمشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر في يناير 2026.

صورة: [صورة من الاجتماع]

هذا ويأتي هذا الاجتماع في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الحيوي.