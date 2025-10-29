أمير منطقة القصيم يشرف على “ملتقى الطفولة وضرورة تحقيق التربية الناجحة”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعاليات ملتقى الطفولة ومتطلبات التربية الناجحة في منطقة القصيم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، فعاليات ملتقى الطفولة ومتطلبات التربية الناجحة، الذي نظمته جمعية الطفولة ببريدة بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة.

أهمية العناية بالطفولة المبكرة

بعد رعايته لحفل الافتتاح، أكد سمو أمير منطقة القصيم أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وتعتبر استثمارا حقيقيا في مستقبل الوطن، وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة التي أولت التعليم والتنشئة الصالحة أولوية في مسيرة التنمية.

البرامج التربوية المبكرة ورؤية المملكة 2030

وأشار سمو الأمير إلى أن برامج الطفولة والتربية المبكرة يجب أن تكون متماشية مع رؤية المملكة 2030، لنشر قيم الوطنية والإبداع والانتماء في جيل من الشباب، مشيدا بدعم القيادة لتطوير التعليم ومؤسساته.

تقدير لجهود الجمعية وتعليم القصيم

قدم سمو الأمير شكره لجمعية الطفولة وتعليم القصيم وجميع المشاركين في الملتقى، مشيدا بالتكامل الذي يقدم نموذجا مشرفا في خدمة الأبناء وبناء جيل واعد.

المحاور والجلسات في الملتقى

تناولت الجلسات الملتقى عددا من المحاور التي تركزت على الاتجاهات الوالدية وأثرها في مستقبل الأطفال وجهود تطوير الأطفال والتنافسية العالمية، بحضور نخبة من المتخصصين والباحثين في التربية وعلم النفس وتنمية الطفولة.