بيروت - نادين الأحمد - أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، وأن هناك دول عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتوعية، والاستشارات الطبية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :” قلبك مع جمال شعبان” أن هناك منصات تتم في الدولة للتعرف على الأمراض السرطانية، وأن تلك المنصة تقدم النصائح للمواطنين والاستشارات.

ولفت إلى أن السعودية تضع اللمسات الأخيرة لـ طبيب الذكاء الاصطناعي، وأن هذا الأمر سيكون تحت أشراف وزارة الصحة السعودية، وأن هذا سيكون من الأشياء المفيدة للمواطنين.

وأشار إلى أن ما يتم في السعودية تطوير، وهذا الأمر يسعد الأطباء، وأنه يتمنى حدوث ذلك في مصر.