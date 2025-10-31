بالفيديو: الشهري يكشف عن أطعمة شائعة تخفض الدهون الثلاثية.. ويحذر من تناول هذه المأكولات!

موقع الخليج 365: كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن أطعمة شائعة تخفض الدهون الثلاثية.

الكوليسترول الضار

وقال الشهري، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة إكس: إدخال الدهون الأحادية الغير مشبعة في أطعمتنا مثل زيت الزيتون وزيت السمسم، مشيرا إلى أن الكحول له دور سيئ جدا في رفع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

رياضة المشي

وأوضح أن الرياضة من أهم ما يمكن للمساعدة على سيطرة الجسم على دهونه الثلاثية، حيث أن بعض الدراسات وجدت أن المشي يخفض الدهون الثلاثية بنسبة 11%.

الدهون الثلاثية

وتابع: أكل الألياف والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة في الأطعمة قبل الوجبة من الأمور الجيدة التي تساعد في التحكم وتقلل عملية امتصاص الدهون الثلاثية عن طريق الجهاز الهضمي.

السكريات والنشويات

واختتم: بعض الدراسات ذكرت أن فيتامين ب3 له دور إيجابي، لافتا إلى أن المصدر للرئيسي للدهون الثلاثية هو الإفراط في السكريات والنشويات مثل الخبز والمعجنات والكنافة والدقيق المكرر.