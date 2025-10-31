"الموز والسرطان".. هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت موزتين بوميا!

موقع الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور تارانغ كريشنا، أن تناول موزتين فقط يوميًا يحمي الجسم من بعض الأمراض الخطيرة، بما يشمل قرحة المعدة وحتى سرطان المعدة.

مركبات طبيعية

وأوضح- بحسب موقع Times of India- أن الموز يحتوي على مركبات طبيعية تُقوي بطانة المعدة الواقية، وتعمل هذه البطانة كحاجز ضد الأحماض والبكتيريا الضارة.

البيكتريا

ومن المعروف أن إحدى هذه البكتيريا، وهي الملوية البوابية H. pylori، تُسبب قرحًا مؤلمة، ويمكن أن تؤدي على المدى الطويل إلى سرطان المعدة. يساعد تناول الموز بانتظام على تقليل نشاط هذه البكتيريا، مما يمنح الأمعاء طبقة دفاع طبيعية.

المعدة

يضيف دكتور كريشنا أن الموز يُحفز إنتاج مخاط إضافي في المعدة، حيث يعمل هذا المخاط كوسادة ناعمة وواقية تمنع الحمض من ملامسة جدار المعدة مباشرةً. وهذه الآلية تحديدًا هي التي تُمكّن الموز من تهدئة القرحة ومنع تفاقمها.