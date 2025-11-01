اختتام بطولة المملكة للمبارزة للأطفال تحت 11 عامًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 11 عام (بنين)، في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. وقد توج عبدالله عنبر مدير البطولة الفائزين، حيث حقق حيدر آل وحيد (الهدى) الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، بينما نال زميله حسين الناصري الميدالية الفضية، وحصل سامر العنزي (العلا) ومسلم الداوود (الهدى) على الميدالية البرونزية.

وفي سلاح الأبيه، فاز عبدالله آل مقرن (الهدى) بالميدالية الذهبية، بينما نال يحيى العيسى (العمران) الميدالية الفضية، وحصل خالد الجزيع (الجزيرة) ومهدي الحبيل (الهدى) على الميدالية البرونزية.

أما في سلاح الشيش، فقد حقق عبدالعزيز بو عبيد (النهضة) الميدالية الذهبية، ونال إياد محمود (العمران) الميدالية الفضية، بينما ظفر يوسف القديحي (الهدى) وعمر عزازي (النهضة) بالميدالية البرونزية.