فيلم "رهين" من تلفاز11 يُعرض حصريًا على نتفليكس في 11 ديسمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما تشتدّ الأزمات وتُغلق كافة الأبواب، يصبح التهوّر أحيانًا هو الحلّ الوحيد للنجاة.

في سعيه للحفاظ على أسرته وتحسين وضعه بعد سلسلة من الإخفاقات والديون ، يجد سطّام (محمد الدوخي) نفسه في مأزق كبير، فيدفعه الفشل والضغوطات إلى ابتكار أغرب الخطط وأكثرها جنونًا: خطف والده وطلب فدية؛ ظنًا منه أنها ستُنقذه من ورطته.

لكن ما يبدأ كمحاولة بائسة للخلاص يتحوّل إلى فوضى طريفة وكوارث متتالية، حين يتورّط أصدقاؤه المتهورون في "عملية الخطف"، وتتداخل الأكاذيب والمفارقات في دوّامة من المواقف التي يمتزج فيها التوتّر بخفّة الظلّ والكوميديا. كل خطوة تفتح بابًا جديدًا من المتاعب، وكل كذبة تجرّ خلفها عواقب أسوأ.

"رهين" يقدّم رحلة أبّ ورائد أعمال فاشل يحاول النجاة بكرامته وحماية أسرته، في عالمٍ لا يرحم ولا ينتظر. فيلمٌ يجمع بين التشويق وروح الكوميديا الساخرة، يرسم بذكاء صورةً عن الإنسان حين يُدفَع إلى أقصى حدود اليأس؛ عن الفشل الذي يولّد الحيلة، والنية الطيّبة التي تُخطئ الاختيار أحيانًا، وبين الرغبة في الخلاص والثمن الذي لا بدّ من دفعه.

الفيلم من إنتاج تلفاز11، وهو كوميديا تشويقية يقدمها طاقم متنوع يضم: محمد الدوخي (سطّام)، يزيد المجيول (يعقوب)، عبدالعزيز السكيرين (سليمان)، وبمشاركة ضيف الشرف ولاعب كرة القدم السابق سعيد العويران (أبو عاتق) في أولى أدواره التمثيلية، عبدالله الدريس (حمدان)، خالد هويجان (عبادي)، أبرار فيصل (هيام)، وعلي بن مفرح.

طاقم العمل والمعلومات الرئيسية:

أبطال العمل: محمد الدوخي، يزيد المجيول، عبدالعزيز السكيرين، سعيد العويران، عبدالله الدريس، خالد هويجان، أبرار فيصل، علي بن مفرح.

كتابة السيناريو: أحمد عامر – عبدالعزيز العيسى

المنتجون: عبدالله عرابي

من إنتاج: تلفاز11

تاريخ العرض: حصريًا على نتفليكس في 11 ديسمبر 2025