بث أغنية لأم كلثوم عبر إذاعة القرآن الكريم في مصر يثير الجدل.. ومسؤول يوضح

موقع الخليج 365: فوجئ مستمعو إذاعة القرآن الكريم في مصر أمس، بانقطاع بث التلاوات القرآنية لبضع دقائق، وإذاعة أغنية للفنانة الراحلة أم كلثوم، قبل أن يعود البث الطبيعي مجددًا.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن ما حدث كان نتيجة تداخل في محطات الإرسال الخارجية، مؤكدًا أن البث داخل استوديو الإذاعة كان يسير بشكل طبيعي دون أي خلل فني من جانب فرق العمل أو المهندسين. حسب القاهرة 24.

وأضاف دويدار أن الإذاعة تابعت الموقف على الفور، وتم التأكد من انتظام البث بعد زوال التداخل، مشيرًا إلى أن الواقعة خارج نطاق سيطرة الإذاعة.