شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، المُقام في مركز إكسبو الشارقة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن حضور ثقافي عربي واسع يجسّد مكانة المعرض أحد أبرز المحافل الأدبية في المنطقة.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، تأتي انطلاقًا من العلاقات الثقافية المتينة التي تربط بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، إذ تسعى الهيئة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة؛ نظرًا لما تشهده المملكة والإمارات من ازدهار في الحراك الثقافي والتقدم المعرفي.

وبيَّن أن المعرض يشكّل فرصة داعمة لصناعة الكتاب والنشر بما يتيحه للناشرين السعوديين من تواصل معرفي مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة المملكة بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن جهودها لتعزيز حضورها الثقافي العربي، وإبراز تطور صناعة النشر والترجمة في المملكة، من خلال جناح متكامل يحتضن عددًا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الوطنية، هي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة حفر الباطن، والمختبر السعودي للنقد، والمرصد العربي للترجمة، وجمعية النشر.

وتُجسّد هذه المشاركة عمق الروابط الثقافية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة وصناعة المعرفة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي العربي والدولي، بما يعكس التوجه السعودي نحو بناء صناعة ثقافية مستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقدّم الجناح السعودي خلال أيام المعرض برنامجًا ثقافيًّا متنوعًا يضم ندوات أدبية، وجلسات حوارية، وورش عمل، وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين، في حضور يعكس ثراء الأدب السعودي وتفاعله مع المشهد الثقافي العربي المعاصر.