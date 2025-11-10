توقعات خفض الفائدة تدفع بارتفاع أسعار الذهب وتزيد مخاوف النمو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خبر حصري، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بفضل توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر المقبل. كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة في حدوث مخاوف حول النمو العالمي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4027.88 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% أيضًا لتصل إلى 4036.60 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 48.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 1.2% ليبلغ 1563.25 دولار وصعد البلاديوم بنفس النسبة ليصل إلى 1396.75 دولار.

هذا ويتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتوقعات المتزايدة لخفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في الشهور القادمة.