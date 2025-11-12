تابع الان خبر الطائرات الذكية ترصد المخالفين وتدعم إدارة الحشود في موسم الحج 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - عرض الأمن العام السعودي أحدث تقنيات الطائرات الذكية خلال مشاركته في جناح وزارة الداخلية بمعرض ومؤتمر الحج 2025، وذلك لاستعراض الدور المتطور للتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

وتُستخدم الطائرات من دون طيار (درون) لرصد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وقياس كثافة الحشود في مختلف المواقع، بما يسهم في تحقيق الانسيابية وتنظيم الحركة لضيوف الرحمن.

وتعمل هذه الطائرات المتطورة على نقل بث مباشر عالي الدقة إلى مركز القيادة والسيطرة، لتوفير صور جوية فورية تساعد في اتخاذ القرارات الميدانية الدقيقة، وتسهم في تسريع الاستجابة للأحداث وتعزيز السلامة العامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوظيف التقنيات الذكية في خدمة الحجاج، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في موسم الحج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي والابتكار في الخدمات الحكومية.