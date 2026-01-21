تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية لطلاب المدارس في خان يونس بقطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية، حيث قام بتوزيع ملابس شتوية على طلاب المدارس والمواقع التعليمية في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ونفذت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، عمليات التوزيع وفق تنظيم دقيق، بالتزامن مع إقامة أنشطة ترفيهية وتفاعلية أسهمت في إدخال السرور على نفوس الطلاب، والتخفيف من حدة الضغوط النفسية التي يعانون منها، إضافة إلى توفير الكسوة الشتوية التي تساعدهم على مواجهة برودة الطقس والظروف المناخية القاسية.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للمواقف الإنسانية الثابتة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة، تأكيدًا على التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، وتجسيدًا لقيم التضامن والرحمة التي تقوم عليها رسالتها الإنسانية.