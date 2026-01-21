الارشيف / اخبار السعوديه

الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يعكس ريادة المملكة الثقافية

بيروت - نادين الأحمد - أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمشاركة اللافتة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، مؤكدة أن الجناح السعودي قدّم صورة حضارية متكاملة تعكس ريادة المملكة الثقافية، من خلال المزج بين عمق الإرث الثقافي والانفتاح على آفاق المعرفة الحديثة الموجّهة لشباب المستقبل.

وأوضحت الندوة أن إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة على قيادة المشاركة السعودية، بمساندة عشر جهات حكومية، أسهم في ترسيخ حضور المملكة كقوة ثقافية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، وعزّز من مكانتها في المشهد الثقافي العربي والعالمي.

ونوّهت الندوة بتنوّع وغنى المحتوى الذي قدّمه الجناح السعودي، والذي شمل أحدث الإصدارات العلمية والأدبية، إلى جانب برنامج ثقافي متكامل ضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية، بما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ويؤكد التزام المملكة بدعم صناعة النشر، وتمكين الشباب معرفيًا، وبناء وعي ثقافي مستدام.

