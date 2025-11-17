شكرا لقرائتكم خبر الشورى يوافق على مشروع نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العاشرة، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس على مشروع نظام الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ومشروع نظام التصاميم، ومشروع نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي.

وضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الربط الكهربائي، وفي الإطار نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الطاقة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وناقش مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة التقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الجامعي 2024م، ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة شقراء، وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي الجامعة بتضمين الجوانب المتعلقة بمواءمة الخريجين، والاعتماد الأكاديمي، وتعزيز التحول الرقمي، دعما لجودة البرامج.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة شقراء بتطوير وتحديث المرافق التعليمية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الحديثة وتوفير بيئة جامعية متكاملة.

وأشار عضو مجلس الشورى طارق فقيه إلى أهمية أن تشمل مناهج علوم المختبرات التقنيات الحديثة مثل التشخيص الجزيئي والوراثة الطبية، والذكاء الاصطناعي في التحاليل المخبرية، بما يعزز قدرات الخريجين ويرفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل.

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني أهمية أن تعمل جامعة شقراء على زيادة الدعم للأبحاث العلمية، مطالبا بتوفير التطبيقات الحاسوبية والبرمجيات الهندسية حتى لا يؤثر ذلك في مستوى خريجي الجامعة خاصة في كليتي الهندسة والحاسب الآلي.

وفي مداخلة له على التقرير شدد عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد على أهمية مواءمة توجه جامعة شقراء مع تصنيف نماذج الجامعات، مبينا أن تركيز الجامعة يجب أن يتسق مع إمكاناتها.

وفي سياق المداخلات على التقرير أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي حاجة الجامعة لمواجهة تحدي البنية التحتية والتحول الرقمي والمرافق كعدم وجود مستشفى جامعي ومنشآت ترفيهية ورياضية لتحقيق هدفها المستقبلي نحو الاستقلال الإداري والأكاديمي والمالي.