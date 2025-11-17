شكرا لقرائتكم خبر «بيئة الباحة» توقع عقدا لاستثمار متنزه ناوان الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، عقد استثمار متنزه ناوان الوطني، مع إحدى الشركات الوطنية، بحضور مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر محمد بن سعيد القدوة.

ويأتي توقيع العقد بهدف تعزيز السياحة البيئية وتطوير المتنزه بما ينسجم مع أهداف تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تبلغ مساحة المتنزه 20 ألف م2، وسيجري تطويره وفق معايير تضمن استدامة البيئة، وتحسين التجربة السياحية لزوار المنطقة.

وأوضح المهندس الزهراني أن فرع الوزارة في منطقة الباحة يحرص على إحداث نقلة نوعية في تطوير المتنزهات الوطنية، بما يعزز دورها البيئي والسياحي، مشيرا إلى أن توقيع عقد استثمار متنزه ناوان الوطني يأتي امتدادا لجهود الوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في دعم الاستثمارات المسؤولة التي تسهم في تحسين الغطاء النباتي وحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة جاذبة للزوار، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز استثمار المقومات الطبيعية التي تزخر بها منطقة الباحة، بما يخدم المجتمع والزوار على حد سواء.