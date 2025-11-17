شكرا لقرائتكم خبر جامعة الباحة تحقق المركز الـ13 في مؤشر قياس التحول الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الباحة المركز الـ13 في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2025، على مستوى قطاع التعليم والتدريب في المملكة، وفقا للنتائج المعلنة خلال ملتقى الحكومة الرقمية، محققة نسبة متقدمة 76.99.

وأوضح عميد التعلم الالكتروني ومركز تقنية المعلومات الدكتور أحمد الحابش، أن الجامعة عملت على بناء 100 خدمة الكترونية من خلال المركز، إضافة إلى كفاءة الإنفاق وتجويد الخدمات الالكترونية والاستغناء عن المعاملات اليدوية وتوفير عدد كبير من الساعات التقليدية لإنجاز العمل والمعاملات الالكترونية، وأتمتة 250 مقررا في أستوديوهات العمادة الصوتية والمرئية.

وبين أن الجامعة حصلت على الاعتماد في البنية المؤسسية في المستوى الثالث أول جامعة سعودية تحصل على هذه الجائزة، وحققت المركز الرابع في مؤشر كفاءة المواقع الالكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2025 على مستوى الجامعات السعودية، إذ حصلت على نسبة 84.7، والمركز العاشر على مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2024 - 2025، من بين 34 جامعة وكلية، وفق نتائج المركز الوطني للتعليم الالكتروني، وحققت المركز العاشر في مؤشر التعليم الرقمي، وقفزت إلى مستوى متقدم ضمن فئة جهات التعليم العالي، وذلك وفق نتائج المؤشر الوطني للتعليم الرقمي التي أعلن عنها من خلال المركز الوطني للتعليم الالكتروني مؤخرا.