شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر ومعرض »Connected World KSA« ينطلق في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد العاصمة الرياض لاحتضان مؤتمر ومعرض Connected World KSA 2025 خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في واجهة الرياض، بمشاركة أكثر من 150 من مشغلي البنى التحتية الرقمية والناقلين الدوليين ورواد تقنيات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

ويعد الحدث منصة دولية رائدة لاستكشاف مستقبل البنية التحتية الرقمية والاتصال، ومناقشة الاتجاهات التقنية المتسارعة، واستعراض الحلول التي تمكن الاقتصادات من التوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب بناء شراكات تعزز منظومات الربط الدولي، وترفع جودة وكفاءة البنية الرقمية عالميا.

ويقدم برنامج المؤتمر جلسات حوارية متخصصة بمشاركة خبراء وقيادات القطاع من الشركات السعودية والعالمية، إذ تسلط الضوء على أحدث الحلول في شبكات الاتصال، الحوسبة السحابية، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، فيما يشهد المعرض المصاحب حضور أجنحة دولية تعرض تجارب دول وشركات كبرى في تطوير وربط البنى التحتية الرقمية حول العالم.

ويتضمن الحدث حفل جوائز Connected World KSA 2025 الذي يكرم المبادرات والمشاريع الأكثر تأثيرا في تعزيز الاتصال العالمي وتطوير التقنيات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.

ويعزز المؤتمر فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات، عبر حلول مبتكرة تدعم تطور قطاع الاتصال، وترفع جاهزية البنى التحتية الرقمية للمراحل المقبلة.