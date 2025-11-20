شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تشارك في برنامج بجامعة ستانفورد الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في برنامج «إعادة ابتكار الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي» الذي استضافته جامعة ستانفورد الأمريكية، في مركز مؤتمرات سيموني بمبنى علوم الحاسب والبيانات، بتنظيم من مركز كلية الهندسة في الجامعة للتعليم الدولي والتعليم عن بُعد (CGOE)، والتعاون مع شركتي (Accenture) و(AI Inspire)، بمشاركة نخبة من القادة العالميين لمناقشة سبل إعادة تعريف مفاهيم القيادة والإستراتيجية والابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتعكس مشاركة (سدايا) التزامها المستمر بتعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعداد جيل من صناع القرار القادرين على الاستفادة من الأثر التحويلي للتقنيات الناشئة.

وتضمن البرنامج، الذي استمر يومين، جلسات تفاعلية وحوارات ثرية، أشرف عليها أعضاء من هيئة التدريس بجامعة ستانفورد وخبراء من أكسنتشر، تم من خلالها مناقشة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «فن الممكن مع الذكاء الاصطناعي التوليدي»، و»اقتصاديات وتبعات الذكاء الاصطناعي»،

كما تناول المشاركون دور الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI) في قيادة التحول المؤسسي، وإعادة تصور نماذج الأعمال، وتعزيز الكفاءة القيادية في القطاعين العام والخاص.

وشارك من المملكة العربية السعودية عدد من كبار المسؤولين وقادة مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاركين من: الولايات المتحدة، والصين، والدول الأوروبية والآسيوية؛ بهدف تبادل الخبرات وعقد الشراكات الدولية الرائدة في الذكاء الاصطناعي.