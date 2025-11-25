تابع الان خبر مهرجان شتاء طنطورة يعود ليضيء سماء العُلا بأروع العروض الثقافية والفنية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تعود فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، أحد أبرز المهرجانات الثقافية في المملكة، خلال الفترة من 18 ديسمبر 2025 حتى 10 يناير 2026، لتقدم للزوار تجربة استثنائية في قلب العُلا خلال أجمل أوقات العام.

تحت شعار “الشتاء يجمعنا”، يجسد المهرجان روح التواصل والإبداع والثقافة المحلية الأصيلة. على مدار ثلاثة أسابيع، ستتحول واحة العُلا التاريخية إلى مسرح حي نابض بالتراث والموسيقى والفن وتجارب المأكولات والقصص المشتركة، لتوحد أبناء العُلا وزوارها في تجربة ثقافية لا تُنسى.

رحلة عبر الزمن والتقاليد العريقة

يحتفي مهرجان شتاء طنطورة بتاريخ العُلا العريق من خلال تجارب تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن. يوفر برنامج منتصف النهار في طنطورة لمحة عن أصول ساعة الطنطورة الشمسية، الطريقة المبتكرة لقياس الوقت التي جاء منها اسم المهرجان، بينما تعكس فعاليات احتفالات ساحة الطنطورة بداية موسم الزراعة الشتوي من خلال الطقوس والحكايات والتجمعات المحلية النابضة بالحياة.

في البلدة القديمة، يمكن للزوار اكتشاف رونق العُلا من خلال فعالية ليالي البلدة القديمة، التي تقدم تجربة عشاء فاخر مع عروض حية تحاكي التراث المحلي، إضافة إلى سرد قصص تاريخية في أجواء حصن العُلا التاريخي.

بينما تأخذهم تجربة الطهي في البلدة القديمة في رحلة حسية عبر النكهات المحلية والمكونات التقليدية والحكايات المرتبطة بها، ويعرض مسار جداريات المدينة القديمة لوحات فنية يدوية احتفاءً بعام الحرف اليدوية.

ترفيه وعروض فنية عالمية المستوى

يحيي شتاء طنطورة رونق الموسيقى من خلال سلسلة من العروض الاستثنائية في أروع المواقع الطبيعية في العلا. يُفتتح الموسم بعروض شرفات طنطورة، حيث تتدفق الموسيقى من أسطح حي الجديدة بمشاركة الفرق الموسيقية التي تطل من شرفات المباني التقليدية على طول طريق البخور، لتتحول المنطقة إلى سيمفونية مفتوحة فريدة من نوعها.

كما تعود سلسلة حفلات ثنايا في أحد أبرز المواقع الطبيعية بالعلا، حيث توفر أجواءً مفتوحة بين الأودية الشاهقة. ستقدم الفنانة الإماراتية أحلام عرضاً منتظراً يوم 26 ديسمبر يبرز حضورها المسرحي وصوتها الخليجي القوي. في ختام مميز لعام 2025، يجمع عرض مزدوج اثنين من أبرز الأصوات في العالم العربي: الفنانة أصالة نصري، ملكة الموسيقى العربية، والفنان اللبناني آدم، لتقديم أمسية فنية لا تُنسى يوم 31 ديسمبر.

إلى جانب البرنامج الرسمي لمهرجان شتاء طنطورة، تستمر العلا في استضافة حفلات عالمية المستوى في قاعة مرايا الشهيرة، أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا، حيث يشارك الفنانون الإقليميون والعالميون بعروض متميزة. في 19 ديسمبر، يقدم الفنان وائل كفوري أمسية رومانسية مميزة، تليها الفنانة اللبنانية إليسا في 9 يناير التي تلاقي الجمهور بباقة من أروع أغانيها. سيتم الإعلان عن عروض إضافية قريباً ضمن سلسلة الحفلات الكلاسيكية في مرايا.

فنون الطهي الفاخرة والتجارب المجتمعية

تتصدر تجارب الطهي الفاخرة المشهد خلال المهرجان، بما في ذلك بريما كلاسيه الذي يقدم تجربة مستوحاة من المطبخ الإيطالي الفريد، ودوكاس العُلا تحت إشراف الشيف العالمي ألان دوكاس، الذي يجمع في أطباقه بين اللمسات الفرنسية الراقية والنكهات المحلية المميزة.

في قلب مهرجان شتاء طنطورة، يبرز كرنفال المنشية الذي يثري عطلات نهاية الأسبوع بالترفيه وتجارب الأسواق المحلية والعروض العائلية والأنشطة الثقافية، ليعكس الاجواء الاحتفالية الحقيقية للعُلا. كما يمكن للزوار اختبار أروع المغامرات في قلب محيط العُلا الخلاب، في تجربة تجمع بين الطبيعة وحب الاستكشاف.

اكتشف لحظتك في العُلا

انطلق مهرجان شتاء طنطورة لأول مرة عام 2018 كأبرز احتفال ثقافي في العُلا، وهو جزء من برنامج لحظات العُلا 2025 – 2026، الذي يقدم على مدار العام فعاليات تحتفي بالثقافة الفريدة والتاريخ والمناظر الطبيعية للمنطقة. وتشمل الفعاليات المميزة الأخرى مهرجان الممالك القديمة (20 نوفمبر – 6 ديسمبر)، ومهرجان فنون العُلا (16 يناير – 14 فبراير)، إلى جانب فعاليات رياضية عالمية المستوى مثل بطولة العُلا لبولو الصحراء (16-17 يناير)، وسباق درب العلا (22-23 يناير)، والسباق العالمي للدراجات طواف العلا (27-31 يناير)، بالإضافة إلى بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل (7-8 فبراير). ومن خلال هذه المهرجانات والفعاليات المتنوعة، يمكن للزوار اكتشاف طرق جديدة لتجربة سحر العلا — المكان الذي يدعو إلى الاستكشاف والتأمل وإيجاد اللحظة الخاصة بكل زائر.