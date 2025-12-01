شكرا لقرائتكم خبر تضاريس العلا تمثل ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل تضاريس محافظة العلا أحد أبرز عناصر التميز في سباقات القدرة والتحمل، بما تزخر به من مسارات طبيعية متنوعة وتكوينات جيولوجية فريدة تمتد عبر الأودية والسهول والصحارى المفتوحة، ما جعلها بيئة مثالية لاختبار جاهزية الخيل والفرسان وفق أعلى المعايير الدولية، وميدانا طبيعيا يضيف بعدا تنافسيا استثنائيا لهذه الرياضة.

وتتميز مسارات السباقات في العلا بانسيابها وتنوعها، إذ تجمع بين الأراضي الرملية الصلبة والممرات الحجرية والفضاءات المفتوحة، مرورا بتشكيلات صخرية نادرة تشكل لوحة طبيعية متكاملة، تسهم في رفع المستوى الفني للسباقات وتعزز من تجربة المشاركين والمتابعين.

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026م، تشهد العلا تطوير مسار جديد يعد إضافة نوعية في تاريخ البطولة، يتمثل في مروره عبر منطقة الحجر الأثرية، أول موقع سعودي مدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ليشكل امتدادا لمسارات السباق داخل موقع أثري قديم يعكس عمق المكان وخصوصيته، ويمنح الحدث الرياضي بعدا تاريخيا متفردا.

ويأتي تنظيم هذه السباقات ثمرة لشراكة فاعلة تجمع الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن إطار تكاملي يهدف إلى تطوير رياضة القدرة والتحمل، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم، وتعزيز حضور المملكة كشريك أساسي في مستقبل هذه الرياضة على المستوى الدولي.

وضمن مشاريعها النوعية، عملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على إنشاء قرية الفرسان كقرية متكاملة تدعم سباقات الفروسية وتوفر بنية تحتية متقدمة للفرسان والفرق المشاركة، مع الالتزام بالمحافظة على البيئة الطبيعية وعدم المساس بمقومات المكان، انسجاما مع رؤية العلا للتنمية المستدامة.

وتولي الهيئة اهتماما بتدريب ودعم أبناء وبنات العلا، وتمكينهم من الإسهام في تنظيم وإدارة البطولات العالمية، ليكونوا جزءا فاعلا في النجاحات التي تشهدها المحافظة على الساحة الرياضية.

وفي هذا السياق، استضافت محافظة العلا اليوم السباق التجريبي لبطولة العالم 2026م للقدرة والتحمل، إلى جانب سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل، بمشاركة 270 فارسا وفارسة من 18 دولة حول العالم، وينظم السباق بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية.

وقد استضافت العلا سابقا عددا من أبرز سباقات القدرة والتحمل، من بينها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يعد الأغلى من نوعه عالميا، وأسهم النجاح الكبير في تنظيم هذه السباقات في حصول المملكة على شرف استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026م، لترسخ العلا مكانتها كوجهة سنوية لفرسان العالم ونقطة التقاء تجمع بين الرياضة والطبيعة والتاريخ.