شكرا لقرائتكم خبر وفد من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز البحوث والتواصل المعرفي في مقره بالرياض صباح الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م وفدًا رفيعًا من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية ChinaMedia Group – CMG))، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي والمعرفي بين المركز والهيئات الإعلامية في جمهورية الصين الشعبية.

وضمّ الوفدُ الصيني عددًا من قيادات هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، ترأسهم السيدة شينغ بوه نائبة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، ومو لي المدير العام لهيئة الإعلام الصينية في الشرق الأوسط، وتنغ يونبينغ مدير مكتب التخطيط للتواصل الدولي، وليو يان نائبة مدير إدارة الشؤون الخارجية، وتشانغ ون هوا نائب مدير مركز الأخبار، وجيا بنغ نائب المدير العام لهيئة الإعلام الصينية في الشرق الأوسط والمدير العام لقناة CGTN العربية، إلى جانب مسؤولين من مكاتب الهيئة في الرياض والمنطقة.

وجرى الاستقبال بحضور مسؤولين من المركز من بينهم رئيس المركز الدكتور يحيى بن جنيد، وكبير الباحثين الدكتور عبدالله الفرج، ومسؤول الشراكات بالمركز الأستاذ مساعد العتيبي، والمتخصصون في الدراسات الصينية الأستاذ هيثم السيد مدير وحدة الدراسات الصينية، والأستاذ محمد الصادق الباحث المتخصص في الشأن الصيني، والأستاذ عبدالكريم يعقوب الباحث بالمركز، والأستاذ فرحان العنزي الباحث بالمركز.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام الدولي وتبادل الخبرات المهنية، إضافة إلى مناقشة فرص تطوير المشاريع البحثية المشتركة، واستعراض المبادرات التي ينفذها المركز في مجال التفاهم الثقافي والمعرفي ودعم التواصل بين المركز والهيئات المماثلة له في الصين.

واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل المركز، أعرب خلالها أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور البحثي والتواصلي الذي يؤديه المركز، مؤكدين تطلعهم إلى بناء شراكات مستقبلية تعزز التعاون المشترك وتدعم التواصل الإعلامي والمعرفي بين الجانبين.