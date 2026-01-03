تعرف على أهم المناطق التي تقع فيها حقول الغاز في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 04:09 مساءً - تعد السعودية من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم، حيث تحتل المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الإنتاج، والمرتبة السادسة من حيث الاحتياطي، وتقع حقول الغاز في السعودية في جميع أنحاء البلاد، ولكن بشكل رئيسي في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية، وسوف نستعرض سويًا أهم حقول الغاز في السعودية، بالإضافة إلى التعرف على أهمية حقول الغاز في السعودية.

أهم المناطق التي تقع فيها حقول الغاز في السعودية

تتوزع حقول الغاز في السعودي على ثلاث مناطق أساسية نعرضها لكم في الآتي:1ـ المنطقة الشرقيةتضم المنطقة الشرقية أكبر حقول الغاز في السعودية، وهي:

حقل الغوار: هو أكبر حقل غاز في العالم، ويقع في المنطقة الشرقية، ويقدر الاحتياطي المؤكد من الغاز في حقل الغوار بنحو 100 تريليون متر مكعب.

حقل غاز حزم الجلاميد: هو ثاني أكبر حقل غاز في السعودية، ويقع في المنطقة الشرقية، ويقدر الاحتياطي من الغاز في حقل حزم الجلاميد بنحو 20 تريليون متر مكعب.

حقل غاز أبو سعفة: هو ثالث أكبر حقل غاز في السعودية داخل المنطقة الشرقية، ويحوي كمية من الغاز تقدر بنحو 15 تريليون متر مكعب.

2ـ المنطقة الوسطى تضم المنطقة الوسطى حقول غاز مهمة، وهي:

حقل غاز شدون: هو حقل غاز حديث الاكتشاف، ويقع في المنطقة الوسطى، ويقدر الاحتياطي من الغاز في حقل شدون بنحو 5 تريليون متر مكعب.

حقل غاز شهاب: وهو بالمثل حقل غاز مكتشف حديثاً، ويقع في المنطقة الوسطى، حيث يقدر الاحتياطي من الغاز بداخله بنحو 3 تريليون متر مكعب.

حقل غاز الشرفة: وعلى نفس النسق هو حقل غاز جرى اكتشافه من فترة وجيزة، ويقع في المنطقة الوسطى، ويقدر مخزون الاحتياطي فيه بنحو 2 تريليون متر مكعب.

3ـ المنطقة الشمالية

تضم المنطقة الشمالية حقول الغاز الآتية:

حقل غاز هضبة الحجرة: تم اكتشافه حديثًا، ويحتوي على ما يقدر بنحو 10 تريليون متر مكعب.

حقل غاز الغاز الشمالي: جرى اكتشافه مؤخرًا أيضًا، ويبلغ الاحتياطي فيه حوالي 5 تريليون متر مكعب.

أهمية حقول الغاز في السعودية

تلعب حقول الغاز في السعودية دورًا مهمًا في الاقتصاد السعودي، حيث يتم استخدام الغاز في توليد الكهرباء، وصناعة الأسمدة، والصناعات البتروكيماوية، كما يتم تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى العديد من الدول حول العالم.

تتوقع السعودية أن تستمر في إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي في المستقبل، حيث تسعى لزيادة استثماراتها في هذا القطاع، كما تخطط لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، ورفع الإنتاجية، مما يعود بنتائج إيجابية على المملكة ككل.