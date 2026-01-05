البنك المركزي السعودي يجيب ..ما هي مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان 2026؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 02:32 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالبنك المركزي السعودي يجيب ..ما هي مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان 2026؟

الكثير من الأفراد يتساءلون عن مواعيد عمل البنوك السعودية في رمضان ومن المعروف أنه بطبيعة الحال المملكة العربية السعودية والأفراد المقيمين بها يتساءلون عن الأوقات المخصصة للحصول على الخدمات المصرفية في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة بالمملكة، لهذا قمنا بكتابة هذا المقال والذي سوف نوضح فيه سويا كل التفاصيل المرتبطة بمواعيد عمل البنوك والمراكز المالية الحكومية الرسمية والمراكز الخاصة في شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية وسوف نخبركم بموعد إجازة عيد الفطر فتابعوا معنا السطور المقبلة من هذا المقال.

ما هي مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان 2026

مواعيد عمل البنوك السعودية في شهر رمضان تم تحديدها أنها 6 ساعات فقط ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

يتم اعتبار يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع إجازة رسمية لكل البنوك في القطاع العام وهذه المواعيد لشهر رمضان 2026.

مواعيد عمل مراكز التحويلات المالية السعودية في رمضان

مواعيد تقديم خدمات مراكز التحويلات المالية بالمملكة العربية السعودية أثناء شهر رمضان المبارك 1447 تكون طوال أيام الأسبوع ابتداء من يوم الأحد استمراراً إلى يوم الخميس ابتداءً من الساعة 9:30 صباحاً استمرارا للساعة 5:30 مساء.

يتم اعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية مدفوعة لجميع العاملين في مراكز التحويلات المالية والبنوك السعودية.

البنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي قاما بتحديد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان بحيث تكون متوافقة مع مواعيد السحور والإفطار حتى يتمكن الموظفين من أداء المهام المطلوبة منه في العمل بشكل سلس ولكي لا يتم تعطيل مصالح المواطنين خلال أيام شهر رمضان.

إجازة عيد الفطر بالسعودية

هناك الكثير من الأفراد يتساءلون عن مواعيد إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية ومن الجدير بالذكر أن الشيخ عبد الله بن سلمان المنيع والذي يعتبر عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي السعودي قام بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر محددا أنها سوف تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل الموافق يوم الإثنين من 29 من شهر رمضان يوم 9/4/2026 أي أن شهر رمضان في هذا العام سوف يكون 30 يوم كامل.