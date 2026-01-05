انت الان تتابع خبر أمين عام مجلس النواب يعلن غلق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد المتقدمين للتنافس على "قصر السلام" 44 مرشحاً، من بينهم رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد (الذي ترشح منفرداً)، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمستقلة.



ومن المقرر أن تبدأ الدائرة القانونية في مجلس النواب، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المساءلة والعدالة، النزاهة، والقضاء)، بعملية تدقيق أسماء المرشحين للتأكد من استيفائهم الشروط الدستورية، تمهيداً لعرض القائمة النهائية على رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة التصويت.

