هل حيك في الرياض مستهدف للإزالة؟ إليك قائمة الأحياء التي سيتم إزالتها في 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 02:32 مساءً - تشهد مدينة الرياض تحولًا ملحوظًا في العديد من جوانبها خلال عام 2026، حيث يأتي ذلك ضمن مشروعات التطوير الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والبنية التحتية بالعاصمة السعودية، أحد هذه المشروعات هو إزالة بعض الأحياء العشوائية التي كانت تشكل تحديات متعددة للمدينة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على الأحياء التي سيتم بدء العمل على إزالتها.

اسماء الأحياء التي سيتم ازالتها في الرياض 2026

تم الكشف مؤخراً عن خريطة الأحياء التي ستشهد عمليات إزالة في مدينة الرياض خلال عام 1447 هـ، وتشمل هذه الأحياء:

حي ملقا.

حي النسيم.

حي المنزلة.

حي الطويق.

حي الشفا.

حي الجبس.

حي ابن شريم.

حي الندوة.

حي الربوة.

حي النموذجية.

حي اشبيليه.

حي التنعيم.

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة لتطوير وتحسين البنية التحتية في المدينة.

الأسباب الرئيسية لهدد الرياض

تُعتبر مشاريع إزالة الأحياء العشوائية خطوة حاسمة في إطار مشروع التطوير الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وتوفير شبكات المياه، فهذه الأحياء تعاني من تحديات عديدة، منها:

ازدحام سكاني كبير يؤثر على البيئة وجودة الحياة.

انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها في تلك الأماكن.

ضعف البنية التحتية، مما يؤثر على جودة الحياة.

نقص الخدمات العامة الضرورية للسكان.

عمليات إزالة الأحياء تمثل فرصة فريدة لتحسين وتجديد هذه المناطق، مما يُسهم بشكل كبير في تحقيق النظام والتنظيم في المدينة، كما يُمكن أن يُحسِّن مستوى الراحة والرفاهية لسكانها ويُسهم في تعزيز جودة حياتهم.

مشاريع الرياض الجديدة

تعيش العاصمة الرياض مرحلة تحول مذهلة خلال السنوات القادمة، حيث تسعى لتصبح واحدة من أكثر المدن تقدمًا واستدامة في العالم، تنفذ المدينة مشاريع رئيسية تستهدف تحسين مستوى الحياة وجعلها محطًا للإبداع والازدهار.

مشروع الرياض الخضراء يمثل جزءًا مهمًا من هذا التحول، إذ سيقوم بإضافة ملايين الأشجار والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء المدينة، سيساهم ذلك في تحسين جودة الهواء وجعل الرياض مكانًا صديقًا للبيئة.

سيتم متابعة تنفيذ هذه المبادرة بعناية فائقة، وسيتم إصدار تقارير دورية لتقدير تأثيرها على المجتمع المحلي والاقتصاد، نحن متحمسون لرؤية كيف ستكون هذه الخطوة محفزًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الحياة لسكان الرياض.

سعر المتر في تعويضات الرياض

مع التغييرات الكبيرة في أسعار التعويضات المالية، يشعر البعض بقلق بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل لهذا الارتفاع الكبير في التكاليف على الأشخاص المتأثرين، يمكن أن يؤدي هذا الزيادة إلى ضغوط مالية على الأسر والأفراد الذين قد يجدون صعوبة في تحمل تلك التكاليف الباهظة.

تكلفة عملية نزع الملكية تتفاوت باختلاف المنطقة ونوعية العقار، يمكن أن تتراوح من 5000 ريال سعودي إلى 10,000 ريال سعودي أو أكثر للمتر الواحد، ينبغي على الأفراد البحث عن تقديرات محددة للمناطق التي تهمهم والتي قد تكون ملائمة لظروفهم المالية.

مع تنفيذ مشروع إزالة الأحياء في الرياض خلال عام 2026، نجد أن هذه الخطوة تمثل إحدى الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة، بالتأكيد، ستسهم في إزالة الأحياء العشوائية في تحقيق التوازن البيئي وتوفير مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.