الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة استعادة حساب التلميذ في بيق مدرستي… تعرف على خطوات استرجاع الحساب بكلمة سر جديدة

طريقة استعادة حساب التلميذ في بيق مدرستي… تعرف على خطوات استرجاع الحساب بكلمة سر جديدة

يتعرض التلاميذ في المدارس الابتدائية أو المدارس الثانوية وكذلك المتوسطة السعودية إلى التعامل عن بعد في كثير من الواجبات مع المعلمين عن طريق استخدام منصة مدرستي، وكذلك يوجد تطبيق للهواتف الذكية للاستخدام، ويتم هذا من خلال انشاء الطالب حساب خاص به على المنصة وكذلك التسجيل به مره أخرى على التطبيق، وقد تعرض البعض إلى فقدان الحساب بسبب نسيان الرقم السري أو الباسورد المخصص لدخول الحساب، وبدأ العديد في التساؤل حول طريقة تمكنهم من استعادة الحساب، وبالفعل قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة بالإعلان عن وجود طريقة مخصصة استعادة واسترجاع حساب مدرستي، لذا يجب على الطالب وولي الأمر متابعة ما سيتم شرحه للتعرف على الطريقة

.

خطوات استرجاع حساب منصة مدرستي بتغيير كلمة السر المفقودة 1447

تسعي الوزارة إلى تسهيل أمور الطلاب وكانت منصة مدرستي من أهم الطريقة المقدمة لتوفيرها وقناً ومجهود على الطلاب، حيثُ من الضروري تقدين الطريقة المستخدمة لإعادة تشغيل الحساب بعدما تعرض الطالب فقدان كلمة المرور، وهذه الخطوات كالآتي:

أولاً يجب زيادة منصة مدرستي من

بعد الدخول تكون الخطوة التي يبحث عن حلها التلميذ لا يستطيع تسجيل الدخول يتم إدخال اسم المستخدم ثم الضغط على نسيت الرقم السري من خلال الشريط الموجود أعلى تبويب التسجيل.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى تطلب منه إدخال بيانات الحساب ومنها البريد الإلكتروني الذي تم ربطه معه.

يتم إدخاله ثم الضغط على استعادة الرقم السري للمرور.

ومن ثم يتم انت الانتظار حتى وصول رسالة تحتوي على كود التحقق على البريد الإلكتروني الذي تم وضعه.

يتم وضع هذا الكود ومن ثم تستطيع اختيار كلمة سر جديدة.

يجب على الطالب الحرص في إدخال كلمة سر قوية وفس نفس الوقت يستطيع تذكرها بسهولة.

وبعد الانتهاء يتم إعادة تسجيل الدخول بالرقم السري الجديد.

تعليمات وزارة التعليم السعودية عند فقدان كلمة المرور لمنصة مدرستي

قدمت الوزارة بعض الإرشادات حتى يتم الطالب من استعادة حسابه من جديد والاستفادة من منصة مدرستي، وهذا في حالة نسيان الطالب أو ولي الأمر كلمة المرور وكذلك ثم تم فقدانها بأي شكل. وتم هذا من خلال توفير مجموعة من الخطوات التي تساعد الطلاب على إعادة تعين باسورد من جديد بخطوات سهلة، حتى يستطيع الطالب متابعة دروسه مره أخرى بدون أي تعقيد.