رابط تسجيل الدخول للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي madrasati  1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - يبحث الكثير من الطالب وأولياء الأمور عما هو رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب وولي الأمر؟ وما خطوات تسجيل الدخول للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي؟ حيث إن المنصة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدراسة في المملكة ومستوى الطالب، لذا سوف نعرض عبر موقعنا لحظات نيوز روابط تسجيل الدخول لولي الأمر والطلب لمنصة مدرستي.

رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب وولي الأمر

تخصص منة مدرستي أكثر من رابط واحد لتسجيل الدخول إلى المنصة حيث خصصت رابط لأولياء الأمور، وآخر للطلاب، ونوضح ذلك فيما يلي:

1- رابط تسجيل الدخول للطالب لمنصة مدرستي

يمكن للطالب داخل المملكة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط “من هنا” كما تم تخصيص رابط للطلاب من أجل التسجيل الدخول إلى المنصة يتم الولوج إلى الرابط مباشرةً “من هنا“.

2- رابط تسجيل الدخول لولي الأمر لمنصة مدرستي

من الجدير بالذكر أن منصة مدرستي الإلكترونية تساعد أولياء الأمور على متابعة مستوى أبنائهم الدراسي، وذلك من خلال مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية، حيث توفر على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة من أجل الاستفسار عن مستوى الطالب، ما يوفر وقت ومجهود ولي الأمر، ولكي يتمكن ولي الأمر من الاستفادة من خدمات المنصة يلزمه تسجيل الدخول عبر رابط منصة مدرستي لأولياء الأمور “من هنا”.

تسجيل الدخول للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي

بعدما عرضنا رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب وولي الأمر، نوضح كذلك خطوات تسجيل الدخول لكل من الطالب، وولي الأمر في الفقرات التالية:

1- تسجيل الدخول للطالب لمنصة مدرستي

يمكن للطالب الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدراسة، والوصول إلى محتوى صوتي ومرئية ومكتوب لكافة المراحل الدراسية في المملكة، كل ذلك وأكثر عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مدرستي عبر الرابط المباشر “من هنا” من داخل المملكة، ومن خارج المملكة يتم الولوج إلى المنصة عبر الرابط “من هنا“. يتم النقر وفق تبويب (تسجيل دخول) من أعلى يسار الشاشة. يتم اختيار التسجيل عبر حساب Microsoft Office. إدراج حساب مايكروسوفت الخاص بالطلب في الحقل المخصص لذلك ثم النقر فوق زر (التالي). كتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب في المخصص لها. بالأخير يتم الضغط على زر (تسجيل الدخول) وبذلك يمكن للطالب الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية على المنصة.

2- تسجيل الدخول لولي الأمر لمنصة مدرستي

نوضح كذلك خطوات تسجيل دخول أولياء الأمور إلى منصة مدرستي الإلكترونية، والتي تتمثل في الآتي:

الولوج إلى رابط موقع منصة مدرستي الإلكتروني مباشرةً “من هنا”. النقر فوق أيقونة (تسجيل دخول). تحديد خيار التسجيل عبر حساب نور لأولياء الأمور. تدوين اسم المستخدم الخاص بولي الأمر في نظام نور. كتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب. إدراج رمز التحقق في الحقل المخصص له. بعد كتابة البيانات يتم النقر فوق كلمة (تسجيل الدخول). بذلك يمكن لولي الأمر متابعة مستوى الطالب بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية على المنصة.

في الختام نكون قدمنا رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب وولي الأمر، حيث وضحنا أن المنصة توفر رابط لتسجيل الدخول للطلاب من داخل المملكة، ورابط آخر للتسجيل من خارج المملكة، كما وضحنا خطوات تسجيل الدخول لولي الأمر والطالب.