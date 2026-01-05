كمبادرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة من جراء الحرب .. السعودية تُطلق منصة ساهم 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - لقد شهد العالم بأثره ما تمر به فلسطين الشقيقة العربية وبالتحديد “غزة” من العدوان المُحتل للأراض الفلسطينية، فقامت السعودية كنوع من المبادرة لإغاثة أخوتنا الأشقاء في غزة بإطلاق حملة شعبية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين للتبرع عن طريق منصة ساهم، وسوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز كيفية التبرع بسهولة وأمان من خلال منصة “ساهم”.

خطوات التبرع في منصة ساهم لإغاثة الفلسطينيين

من خلال منصة ساهم أصبح الآن من الأمر السهل التبرع لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، وذلك من أجل إغاثتهم من طغي الاحتلال عليهم وفقدانهم الأمان في هذا الوقت الراهن، لذلك سنسرد لكم خطوات التبرع عن طريق منصة ساهم إلى أشقائنا في غزة في الآتي:

عليك الذهاب إلى منصة ساهم الرئيسية “من هنا“. عليك اختيار المشروع الذي تريده للدولة المراد التبرع لها بالخارج. عليك اختيار “حملة تبرع لإغاثة فلسطين” من بين جميع الاختيارات امامك. يجب عليك كتابة المبلغ الذي تريد التبرع به، والذي يمكن أن يكون عن طريق تحويل بنكي، أو رسائل نصية عبر الجوال، وقد يكون من خلال شيك مصرفي. يتطلب من إعطاء المركز جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك لأجل التحويل مثل الدولة أو البلد التي تريد التحويل إليها، وأيضًا كافة ما يُثبت مبالغ التحويل، لكي يتم إثبات ذلك إلى المركز.

خطوات التسجيل في منصة ساهم

التسجيل في منصة ساهم أنه أمر ليس بالضرورة تجاه أي إجراء لأي عملية تبرع سواء أكانت لفلسطين أم لأي دولة أخرى.

لكن لكي تقوم بمتابعة جميع الخدمات التي تقدمها منصة “سهام” عليك التسجيل في المنصة، وسوف نعرض لكم في الخطوات القادمة كيفية التسجيل في منصة “سهام”:

يجب الذهاب إلى منصة سهام الرئيسية “من هنا“. عليك أن تضغط على كلمة “تسجيل الدخول”. يجب عليك إدخال كافة البيانات الشخصية المتعلقة باختيار الدولة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. يجب كتابة كلمة المرور السرية الخاصة بك. بذلك تكون قد أتممت عملية تسجيل دخولك داخل المنصة بنجاح.

مميزات منصة ساهم

منصة ساهم تُعد من أكبر المنصات السعودية والعربية التي يتبرع من خلالها المواطنين والأفراد بشكلٍ عام، وتُعد منصة ساهم هي الأكثر شهرة وتداول في الشرق الأوسط وخاصة في المملكة العربية السعودية، لاحتوائها على العديد من المميزات، وسوف نعرض إليكم الأن أهم مميزات منصة ساهم:

لا يجب عليك التسجيل لكي تقوم بأي عملية تبرع سواء التبرع لغزة ضمن الحملة أو التبرع لدولة أخرى.

بإمكانك أن تقوم بالاطلاع على كافة تقارير البرنامج للتأكد من وصول كافة التبرعات إلى مستحقيها.

سهولة التعامل على منصة “ساهم” وسرعة التحويل والتبرع.

توفر منصة “سهام” العديد من طرق الدفع الآمنة وهي (بطاقات مدى، وفيزا، وماستركارد).

يوجد العديد من أنواع التبرع وهم (التبرع لدولة، والتبرع العام، والتبرع لبرنامج).

لا يتم الاحتفاظ بأي معلومات أو بيانات شخصية على المنصة.

فإن كان هناك العديد من المنصات الإلكترونية تقوم بعملية التبرع من خلالها، لكن تعد وتبقى منصة “ساهم” من أكبر المنصات المعروفة في الشرق الأوسط وبالأخص في المملكة العربية السعودية، وقد أوفينا لكم في هذه الأسطر كافة الأمور المتعلقة بالتبرع عن طريق منصة ساهم.