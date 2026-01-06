عبداللطيف جميل  يوضح لكم شروط التنازل عن السيارة في السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 12:03 صباحاً - يوجد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودي يرغبون في التعرف على شروط التنازل عن السيارة في السعودية، حيث تعد من أهم وأفضل شركات التمويل في المملكة والتي يمكن الحصول على تمويل منها بموجب مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة، ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم شروط سيارات للتنازل عبداللطيف جميل.

اتفرج أيضًا: باسهل الطرق وبخطوات ميسرة .. اليكم طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

اتفرج أيضًا: للمعلمين .. اليكم طريقة اعداد درس في منصة مدرستي وأوقات الدخول إليها

شروط التنازل عن السيارة في السعودية

قامت شركة عبد اللطيف بوضع مجموعة من الشروط الهامة التي لابد من توفرها للقيام بالتنازل عن السيارة من برنامج التمويل التأجيري التابع للشركة، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:

لابد أن يقوم مستأجر السيارة بسداد كافة الأقساط المقررة في برنامج التمويل التأجيري.

من الضروري عدم الإخلال بأي من شروط عقد التأجير التمويلي المُنعقد بين المستأجر والشركة.

يشترط أن تكون نسبة الفوائد الخاصة بالتمويل ثابتة عند الشراء.

يجب أن تتناسب الدفعة الشهرية مع راتب المستأجر، حيث لا تتعدى الدفعة الشهرية عن ثلث الدخل الشهري للعميل.

عن زيادة الدفعة الشهرية عن النسبة المحددة، يتم احتساب الفرق كدفعة أولى.

من الممكن ألا تطلب الشركة دفعة أولى في حال عدم انطباق شروط التمويل على العميل بغرض دعم معاملة المستأجر عوضًا عن رفضها.

اتفرج أيضًا: كيف يمكنني التسجيل في مقيم بالسعودية muqeem.sa .. اليكم الرابط

اتفرج أيضًا: بشرى سارة.. الموارد البشرية تعلن عن موعد بدء صرف دعم حافز التعطل عن العمل

طريقة التسجيل في شركة عبد اللطيف جميل

في حال أراد المواطن الحصول على المنتجات التمويلية التي توافرها شركة عبد اللطيف التمويلية، يجب أن يتعرف على طريقة التسجيل الصحيحة والتي نعرضها لكم على النحو التالي:

في البداية يتوجب على المُتقدم الولوج على موقع شركة عبد اللطيف جميل “من هنا”. يلي ذلك النقر على أيقونة مستخدم جديد المتواجدة في أعلى يسار واجهة الصفحة الرئيسية. من ثم يتم إدراج كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم بالكامل والعنوان بالكامل. يتم كتابة عنوان البريد الإلكتروني. بعدها يتم إدخال رقم الجوال. يقوم العميل المُتقدم بتعيين كلمة مرور جديدة ومن ثم يتم التأكيد عليها. يتم إدخال رمز التحقق المرئي على الشاشة. بعدها يقوم بالضغط على زر تسجيل وبهذا يكون قد تم التسجيل بنجاح.

اتفرج أيضًا: اليكم عنوانين واسماء افضل مطاعم برجر في السعودية

الأوراق المطلوبة للحصول على التأجير التمويلي

حتى يتمكن المواطن في المملكة العربية السعودية بالحصول على التمويل التأجيري، لابد من توفير مجموعة من المستندات والأوراق، والتي تأتي على النحو التالي:

يجب تقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية، وفي حال كان من الوافدين لابد من تقديم بطاقة الإقامة على أن تكون سارية الصلاحية.

يجب توفير خطاب تعريف صادر وأن يكون مصدق من قبل جهة عمل المواطن، بجانب كونه حديث الإصدار.

يشترط توفير صورة طبق الأصل من رخصة القيادة على أن تكون سارية الصلاحية، بالإضافة إلى إحضار الأصل للاطلاع عليها.

ينبغي توافر كشف حساب بنكي خاص بالعميل لآخر 3 أشهر أنو تقديم صورة طبق الأصل من شهادة التأمينات الاجتماعية.

من المهم بالنسبة للعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية التعرف على شروط التنازل عن السيارة في السعودية، حيث تعد من أفضل شركات التمويل في المملكة، والجدير بالذكر أنه يتوجب على المواطن استيفاء الشروط والأوراق للحصول على التمويل.