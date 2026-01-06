عروض التميمي الخبر الجديدة على الطازج والمعلبات والخضروات والفاكهة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - من خلال تعرفنا على عروض التميمي الخبر الجديدة، يمكننا القول إن أسواق التميمي واحدة من الأماكن الهامة التي يتم من خلالها تقديم العديد من العروض المميزة على العديد من المنتجات التي يتمكن من خلالها المواطنين والمقيمين الحصول على ما يريدون بالسعر المناسب، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على عروض التميمي الجديدة.

عروض التميمي الخبر الجديدة

يمكننا التعرف على عروض التميمي بشكل مباشر من خلال الجدول التالي:

عروض اللحوم والأسماك الصنف السعر بالريال السعودي روبيان مقشر عدد 30 إلى 40 حبة 49.95 سلمون نرويجي ستيك متوسط 69.95 دجاج كامل 1200 جرام 20.95 صدر رومي مدخن ستريبس الإمارات 49.95 كيلو لحم بقر تشاك أو كتف ستيك البرازيل 27.95 لحم بقري سريع الطهي بالكيلو 34.95 كيلو لحم بقري مكعبات 25.95 كيلو لحن بقري نيوزلندي 34.95 كيلو أوصال لحم بقري بالطماطم والريحان 34.95 كيلو نقانق أصناف متنوعة 34.95 كيلو شاورما لحم كفتة أو كباب 34.95 كيلو برجر لحم بقري فل تانك 34.95 كيلو أفخاذ دجاج بالتدبيلة المغربية 19.95 عروض الخضروات والفاكهة الصنف السعر بالريال السعودي فراولة وزن 250 جرام 13.95 كيلو عن أبيض إيطالي 12.95 كيلو رمان يمني 5.95 كيلو مانجو مصري 8.95 كيلو قرع سعودي 3.95 كيلو مقشر صيني 350 جرام 5.25 كيلو ليمون جنوب إفريقي 6.75 كيلو فلفل أخضر حار هندي 7.95 توت مكسيكي أو مغربي 170 جرام 17.95 فراولة 250 جرام وارد أمريكا أو الميكسيك 18.95 كيلو رمان مصري 3.50 كيلو شمام سعودي 3.75 كيلو خوخ تركي 7.95

يمكننا القول إن أسواق التميمي تعتبر من أهم وأفضل الأسواق التي يتم من خلالها العمل على تقديم العروض المميزة التي يستطيع من خلالها المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على ما يريدون ببساطة دون الحاقة إلى وجود تكلفة مالية كبيرة.