الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:17 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةشروط التسجيل في حساب المواطن السعودي للدعم 1447..دعم شهري بالتفاصيل

شروط التسجيل في حساب المواطن السعودي للدعم 1447..دعم شهري بالتفاصيل

يعد حساب المواطن من أبرز المواضيع وأهمها في السعودية 1447،يهتم الكثير من المواطنين دائماً بهذا البرنامج الوطني الذي يتم تقديمه مبالغ مالية شهرية لكل مواطن سعودي مستفيد، للمساعدة في ظل هذه الأوضاع والظروف التي يتعرض لها المواطنين وبهذا الشكل يتم تخفيف كافة الأحمال الزائدة من المصاريف، وفي حالة المواطنين الذين لا يمتلكون سوى دخل محدود قد يكون لا يكفي الاحتياجات اليومية الأساسية، وكذلك المواطنين الذين يحصلون على دخل متوسط، ويتم الاستفادة من هذا الدخل الذي يوفره حساب المواطن شهرياً بقيم متنوعة تتوقف على المواطن وما تحدده الحاسبة الإلكترونية الخاصة بنظام الدعم للمواطن، ولكن هناك أحكام كثيرة قبل قبول أي مواطن سعودي كمستفيد للبرنامج، ويعتبر عدد الأسرة من أهم ما يجعل هناك فارق في قيمة الدعم ومستوى المرتب الشهري للأسرة وقيمته، ولذلك سيتم تعرفكم على كل الشروط والخطوات التي يحتاج إليها أي شخص للاستفادة.

الشروط الأساسية لقبول طلب دعم حساب المواطن للأفراد 1447

كما تم الذكر أن هناك اختلافات واضحة بين كل مواطن ووضعه هو الذي يحكم على الدعم المستحق، وكذلك هل من المسموح للمواطن الاستفادة أم لا، وجاءت الشروط الخاصة بالأفراد السعوديين المستقبلين كما يلي:

في البداية سيتم ذكر شروط الاستحقاق للفرد وبدايتها هو الجنسية فيتم قبول كل من يحمل جنسية سعودية.

المتقدم ذو اف نضيف لا يوجد أي سوابق أو مشاكل متعلقه به، وكذلك لا يجب أن يكون مقيم داخل دور الرعاية الحكومية مثل مراكز الإيواء.

المتقدم قد تجاوز عمره ثمانية عشر سنة.

يتم تقديم أوراق رسمية تثبت استقلالية الفرد تماماً، وهذه المستندات تكون في حالة كان عمر المتقدم لا يزيد عن أربعة وعشرين عام.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن لرب الأسرة 1447

أما في حالة تقديم الطلب من رب أسرة يجب أن تكون هذه الأسرة مكونة من أفراد لا يزيد عددهم عن عشرين فرد.