السوداني مهنئاً بتأسيس الشرطة: حريصون على توفير ما تحتاجه الشرطة للارتقاء بالملف الأمني

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة على منصة (X) تابعته الخليج 365، "نبارك للشرطة العراقية، بضبّاطِها ومنتسبيها الأبطالِ، نساءً ورجالاً، في ذكرى تأسيسها الـ104، ونقدر عاليا ما يضطلعون به من مهام كبيرة لحماية البلد وتعزيز قوة الدولة، وبسط الأمن المجتمعي، وحفظ النظام العام، وتعزيز سيادة القانون".

وأضاف "حكومتنا أولت اهتماماً كبيراً في رفد سلك الشرطة بالدماء الشابة المتعلمة ضمن النهج الوطني في تطوير هذه المؤسسة الكبيرة التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى في مواجهة الارهاب وفي الحرب على عصابات داعش"، مشيرا الى "اننا حريصون على توفير كل ما يحتاجه جهاز الشرطة وكل الاجهزة الأمنية الأخرى للارتقاء بالملف الأمني ومواصلة جهودنا في تثبيت الاستقرار".

