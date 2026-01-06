الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:17 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةاليكم أسعار البنزين ارامكو شهر اكتوبر 2026 الجديدة في محطات البنزين السعودية سعر البنزين لشهر أكتوبر

اليكم أسعار البنزين ارامكو شهر اكتوبر 2026 الجديدة في محطات البنزين السعودية سعر البنزين لشهر أكتوبر

كثر البحث عن أسعار البنزين ارامكو شهر أكتوبر، تعد شركة أرامكو من أشهر شركات البترول من المملكة العربية السعودية، فهي تقوم بالإعلان عن أسعار البنزين بشكل شهر، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتطرق إلى الحديث عن أسعار البنزين لشهر أكتوبر شركة أرامكو.

أسعار البنزين ارامكو شهر اكتوبر

أعلنت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2026، وتتمثل هذه الأسعار على النحو التالي:

اسم الوقود سعر اللتر (الريال السعودي) بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33 ديزل 0.75 الكيروسين 0.93 غاز البترول المسال 0.95

زيادة أسعار البنزين أرامكو

كشفت شركة أرامكو عن زيادة في أسعار البنزين في شهر أكتوبر، إذ وصل سعر لتر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي بعد أن كان 1.53 ريال سعودي، ووصل سعر لتر البنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودي بعد أن كان 2.18 ريال سعودي.

طرق التواصل مع شركة أرامكو

أتاحت شركة أرامكو للبترول العديد من طرق التواصل مع الأفراد في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

الموقع الرسمي “من هنا“ رقم الجوال 966138743333+ رقم الفاكس 966318737775+ عنوان المقر الرئيسي الغرفة رقم ت 509 – مبنى البرج ص.ب 09934 الظهران 31311 المملكة العربية السعودية البريد الإلكتروني [email protected] رابط حساب التويتر “من هنا“ رابط حساب لينكد إن “من هنا“ رابط حساب اليوتيوب “من هنا“ رابط حساب الانستجرام “من هنا“ رابط حساب الفيس بوك “من هنا“

أسعار البنزين ارامكو شهر أكتوبر، هذا ما تم التطرق إلى الحديث عنه بشكل مفصل خلال الفقرات السابقة، كما تم توضيح الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر، وفي النهاية تم عرض كافة طرق التواصل مع شركة أرامكو.

ربما تشاهد:

تعرف اكثر على منصة جود 1447 و أهم شروط التسجيل بالتفاصيلالارصاد توضح .. ما تأثير العاصفة المدارية تيج على السعوديةعاجل وزارة المالية: القرار الصحيح حول زيادة ألف ريال سعودي لكل موظف بأمر ملكي توضيح هامكيف اسوي وكالة عن طريق أبشر 1447 الشروط والأوراق المطلوبةخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية اون لاين 1447 للمستفيدين من المملكة العربية السعودية