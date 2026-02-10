هل أنت من المستحقين؟؟ | شروط استحقاق دعم المواشي لعام 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:17 مساءً - تأتي شروط استحقاق دعم المواشي من ضمن القضايا الحيوية التي يهتم بها الكثير من الأشخاص من داخل المجتمع السعودي، والغرض من فرض الضوابط هو ضمان توزيع الدعم بصورة عادلة وفعالة على الجميع.

لهذا السبب قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بتحديد باقة من الشروط التي ينبغي استيفاؤها من أجل بدء التمكن من صرف الدعم.

من أهم الشروط امتلاك الجنسية السعودية، وألا يقل عُمر صاحب الطلب عن الـ 21 عامًا للحصول على الدعم، وامتلاك حساب بنكي نشط لإيداع الدعم فيه كل شهر.

إلا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة ضمن القطاع الحكومي أو الخاص، وعدم تسجيل اسمه ضمن أي حكم جنائي من قبل، بجانب امتلاك مهارات العمل في تربية المواشي، وتقديم الطلبات بصورة إلكترونية.

رابط التسجيل في برنامج مربي المواشي

يستطيع جميع مربي المواشي داخل أراضي المملكة العربية السعودية التسجيل في برنامج دعم المواشي، والذي تُقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يتم التسجيل بكل سهولة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لبرنامج دعم المواشي مباشرةً، بواسطة تدوين البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، والوصول إليها “من هنا“.

حيث حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة موعد إيداع الدعم المالي الخاص بقطاع المواشي بانتظام في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبهذا سيتم صرف الدعم اليوم الخميس 10 أكتوبر 2026.