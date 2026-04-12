السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت فعاليات «ليالي الحريد 22» في محافظة جزر فرسان أعدادا متزايدة من الزوار من مختلف مناطق المملكة، في مشهد يعكس المكانة المتنامية للمحافظة بوصفها وجهة سياحية فريدة تجمع بين سحر الطبيعة وثراء الموروث الثقافي.

وتتضمن الفعاليات، التي تستمر لأسبوع، حزمة متنوعة من البرامج التراثية والثقافية والفنية؛ حيث يتنقل الزوار بين المواقع السياحية المتعددة في المحافظة، في رحلة استكشاف ثرية تبدأ من الشواطئ الرملية الممتدة والمياه الفيروزية الصافية، مرورا بقرية القصار التراثية التي تختزن تفاصيل الحياة القديمة، وصولا إلى الخلجان الطبيعية وأشجار المانجروف التي تضفي على المكان طابعا بيئيا فريدا. وأسهمت الأنشطة المصاحبة في تعزيز الحراك السياحي، عبر أجنحة للأسر المنتجة والحرفيين، الذين عرضوا منتجاتهم من المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية، بما يعكس عمق التراث المحلي ويدعم الاقتصاد المجتمعي، إلى جانب ما وفرته الجهات المنظمة من خدمات متكاملة وتنظيم يسهم في راحة الزوار.