شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أعمال منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) في العاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أعمال منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026) في العاصمة الرياض، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالي، بمشاركة المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وكبار المستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

واستهلت أعمال المنتدى بتكريم الجهات المشاركة والرعاة وشركاء النجاح، قبل انطلاق أولى الجلسات بعنوان: «الرياضات كمنصات استثمارية للنمو»، التي أكد خلالها الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، أن قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية أصبح ركنا استراتيجيا ضمن رؤية المملكة 2030، بحجم استثمارات مستهدف يصل إلى 50 مليار ريال، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل داعما حقيقيا لنمو هذا القطاع.

وأوضح أن المملكة شهدت تطورا لافتا، حيث ارتفع عدد الأندية من ناديين فقط في 2018 إلى أكثر من 200 ناد حاليا، إضافة إلى وجود 1300 لاعب ولاعبة، مع تسجيل حضور قوي للاعبات السعوديات على مستوى الاحتراف عالميا.

من جانبه، شدد الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، على أهمية الاستثمار في القطاع الرياضي كرافد اقتصادي واعد، مؤكدا أن دعم القيادة أسهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات الحكومية أسهم في نمو القطاع، حيث قلِصَت مدة إصدار التراخيص بجهود القطاعات ذات العلاقة إلى 30 ثانية فقط عبر المنصات الرقمية، مما عزز الإقبال على الأنشطة البحرية والفعاليات المرتبطة بها، وأيضا نتج عنه إصدار أكثر من 50 ألف رخصة غوص.

بدوره، أوضح الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، أن الاستثمار في الرياضة لم يعد مقتصرا على كرة القدم، بل يشمل مختلف الألعاب، في ظل الدعم الحكومي الكبير والوعي المجتمعي المتزايد، مبينا أن عدد لاعبي كرة الطاولة في المملكة تجاوز 6 آلاف لاعب محترف، إلى جانب قاعدة واسعة من الهواة، مؤكدا إطلاق أول دوري محترفين لكرة الطاولة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في نقل المنافسات عبر المنصات الإعلامية لتعزيز الانتشار.

من جهته، أوضح الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، أن الاستثمار الرياضي يسهم في رفع جودة المنافسات وتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة الجمهور، مشيرا إلى أن الرياضة أصبحت ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.

وبين أن استضافة بطولات عالمية كبرى مثل كأس السعودية أسهمت في جذب المستثمرين الدوليين وفتح آفاق الشراكات، كاشفا عن نمو ملحوظ في قطاع سباقات الخيل منذ 2018، حيث ارتفع عدد الأشواط من 635 إلى نحو 829 شوطا، مع وصول عدد الملاك إلى 5500 مالك، وارتفاع إجمالي الجوائز من 71 مليون ريال إلى نحو 240 مليون ريال، إضافة إلى مشاركة 3600 حصان، واستيراد 943 حصانا، ووجود 75 مالكا أجنبيا.