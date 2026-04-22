انطلاق فعاليات «مارثون الوجه» بمشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة الوجه انطلاق فعاليات «مارثون الوجه»، التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك، بمشاركة ما يزيد عن 500 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات من أهالي المحافظة وزائريها، وسط أجواء تنافسية مميزة وتنظيم متكامل، وذلك على شاطئ الدرر شمال مدينة الوجه.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك عبدالله بن محمد الغامدي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرياضة، وجعل النشاط البدني أسلوب حياة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة.

وأكد أن فرع الوزارة بالمنطقة، يحرص على دعم وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات الرياضية، إلى جانب تعزيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف مدن ومحافظات منطقة تبوك.