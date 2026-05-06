جمعية الكشافة تشارك في أسبوع البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2026، التي تقام حاليا في ساحة العروض بالدائري الشرقي في مدينة الرياض، تحت شعار «أثرك أخضر»، وتستمر لمدة أسبوع.

وتأتي مشاركة الجمعية في تنظيم الأسبوع هذا العام تأكيدا على إسهاماتها المستمرة في تعزيز الوعي البيئي، وتنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذ مبادرات توعوية وأنشطة مجتمعية تسهم في حماية البيئة وتحقيق استدامتها.

وخصصت الجمعية جناحا في المعرض المصاحب للفعاليات، ضمن الأجنحة التي دشنها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إذ تستعرض من خلاله أبرز جهودها ومبادراتها البيئية.