تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق نظام «كير لينك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي نظام «كير لينك» بصفتها منصة رقمية متكاملة تهدف إلى إدارة وتنسيق رحلة المستفيد الصحية، عبر ربط مختلف الخدمات الصحية والقنوات الرقمية في منظومة واحدة، تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتحسين جودة الرعاية المقدمة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن «كير لينك» يعد أحد الحلول الرقمية الداعمة لنموذج الرعاية الصحية السعودي، حيث يتيح للمستفيدين الاستفادة من حزمة من الخدمات، أبرزها: حجز المواعيد (حضوريا وافتراضيا)، متابعة المواعيد، استعراض الوصفات الطبية، متابعة رحلة المريض عبر المسار الصحي، إضافة إلى التنسيق بين خدمات التنويم والطوارئ، وتقديم الخدمة عبر الرقم الموحد والباركود. وأكد التجمع أن إطلاق النظام يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، ورفع كفاءة التكامل بين المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابا على تجربة المستفيد وجودة الخدمة.

وبين التجمع الصحي أن «كير لينك» يسهم في تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها: تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمات الصحية، تحسين تجربة المستفيد وجودة الخدمة، رفع الالتزام بالمواعيد وتقليل نسب الهدر، دعم التحول الرقمي، وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية من خلال تقليل فقدان المتابعة.