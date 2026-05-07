شكرا لقرائتكم خبر البراهيم مديرًا تنفيذيًا لبرنامج الربط الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الربط الجوي تعيين أحمد بن عبدالكريم البراهيم مديرًا تنفيذيًا للبرنامج، اعتبارًا من 3 مايو 2026م.

ويمتلك البراهيم خبرات قيادية في قطاعات السياحة والطيران والشؤون التجارية، حيث شغل منصب نائب الرئيس لقطاع الطيران في الهيئة السعودية للسياحة، وتولى منصب الرئيس التنفيذي التجاري في شركة طيران أديل.

ويأتي هذا التعيين لمواصلة تعزيز الربط الجوي المباشر بين المملكة والأسواق العالمية المصدرة للسياحة، وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للطيران والسياحة.