بالزمزم والهدايا والأناشيد... رحلات تستقبل الفوج الأول من حجاج تشاد 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية تشاد إلى مكة المكرمة البالغ عددهم(700) حاج تقريبا لأداء فريضة الحج هذا العام.

واستقبلت مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلةً ب (رحلات ومنافع ) عبر مركز الخدمة الميدانية ( 209 ) الحجاج بالترحاب بلغتهم الأم وتقديم ماء زمزم والتمر والقهوة والفواكه والورود والهدايا.

وتقدم حفل الاستقبال عضو مجلس إدارة أشرقت أ. موفق خوج ، والرئيس التنفيذي لرحلات م. محمد الطيب الخزامي ، ومسؤولي مكتب شؤون حجاج تشاد.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي الدول العربية أ. محمد معاجيني أن أشرقت عبر ذراعها تتشرف للعام الثاني بتقديم الخدمة لحجاج تشاد،

مشدداً على حرصهم الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته رحب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الطيب الخزامي بحجاج تشاد البالغ عددهم قرابة (8) آلاف حاج سيقوم على خدمتهم مركزي خدمة ميداني.

و كشف الخزامي عن تطبيقهم لمبادرة استقبال الحجاج التشاديين بلغتهم؛ مما أدخل السعادة على قلوبهم، مشيراً إلى أنهم ماضون في تنفيذها بكل برامج الاستقبال المخصصة للحجاج غير الناطقين بالعربية والتي تتشرف رحلات ومنافع بخدمتهم.

وشدد على أن رحلات على أتم الجاهزية لاستقبال حجاجها من مختلف قارات العالم رافعة شعار ( نصنع الأثر في رحلة العمر ) ، مؤكداً على سعيهم بكافة الإمكانات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.