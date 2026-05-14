شكرا لقرائتكم خبر هيئة العلا تطبق الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وتفعل اللوائح الرقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن بدء التطبيق الفعلي ونفاذ اللوائح الرقابية والجزاءات الواردة في «الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات»، على أن يبدأ تطبيق الإجراءات الرقابية والغرامات في 24 يونيو 2026 الموافق 9 محرم 1448 هـ.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم العناصر العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، بما يضمن الحفاظ على الهوية البصرية والتراثية الفريدة للمحافظة، وتعزيز تناغم البيئة العمرانية مع الطبيعة الثقافية للعلا. ويهدف الدليل إلى وضع إطار معياري موحد يخدم كل الشركاء من جهات حكومية وملاك ومطورين؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة وسهولة الوصول والاستدامة.

وأوضحت الهيئة أن نطاق تطبيق الدليل يشمل كل المظلات القائمة والجديدة ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة، ويغطي مختلف فئات المباني بما في ذلك القطاعات السكنية، والتجارية، والضيافة، والمباني الحكومية، ومنشآت البنية التحتية، مع استثناء مرائب السيارات المغلقة الملحقة بالمباني.

وفيما يخص المتطلبات الأساسية للتصميم، حدّد الدليل ضوابط دقيقة للأبعاد والمواقع لضمان انسيابية الحركة الحضرية؛ حيث يمنع تركيب المظلات خارج حدود الملكية الخاصة. وأقرت الهيئة أن يكون أقصى بروز للمظلة (3.8 م)، بارتفاع يتراوح بين (2.5 إلى 3.0 م)، مع ضرورة الالتزام بمسافات الأعمدة عن الرصيف بواقع (0.2 إلى 0.5م)، وذلك لضمان عدم إعاقة حركة المشاة أو المركبات أو المداخل الرئيسة، مع مراعاة الارتفاعات التي تسمح بمرور سيارات الطوارئ. وأكدت الهيئة على ضرورة التوافق المعماري وانسجام المظلات مع العمارة المحيطة، ومنع أي إنشاءات قد تتسبب في تشوه الواجهات أو حجب الرؤية.