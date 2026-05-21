جامعة جدة تقدّم موعد إيداع المكافأة المالية للطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة عن تقديم موعد إيداع المكافأة المالية للطلاب، حيث تم إيداعها اليوم الخميس 21 من الشهر الجاري، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبد الرحمن الجعيد أن الجامعة حريصة على دعم طلابها وتعزيز استقرارهم المالي، مشيرًا إلى أن تقديم موعد الإيداع ينعكس بشكل مباشر على تمكين الطلاب من الاستمتاع بإجازة الحج وعيد الأضحى، والتخفيف من الأعباء المالية خلال هذه الفترة، بما يسهم في تهيئة أجواء أكثر راحة وطمأنينة لهم.

