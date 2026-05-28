المياه الوطنية توزع اكثر من (773) الف م3 من المياه في عيد الاضحى على مكة والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة المياه الوطنية عن كميات المياه الموزعة يوم عيد الاضحى المبارك في المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة والتي بلغت (773013) م3 سبعمائة وثلاثة وسبعون الفًا وثلاثة عشر متر مكعب من المياه ، بالاضافة الى معالجة اكثر من ( 617 ) الف متر مكعب من المياه الواردة لمحطتي حدا وعرنة. وأشارت الشركة ان الأوضاع التشغيلية مستقرة ، ولم تشهد أي انقطاعات تأثر على عمليات توزيع المياه التي تتم عبر شبكاتها المائية البالغة اطوالها اكثر من 5700 كلم طولي ؛ ويقابلها اكثر من 4000 كلم طولي لشبكات الخدمات البيئية ، مؤكدة استمرارية ضخ المياه على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق الحرم المكي الشريف . وبينت الشركة انها تواصل اعمالها في تحقيق اعلى معايير الجودة للمياه المقدمة لضيوف الرحمن ؛ حيث اجرت في العاشر من ذي الحجة اكثر من (4200) فحص مخبري ، وذلك ضمن الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

