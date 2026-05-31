شكرا لقرائتكم خبر «سواهر» أسهمت في إدارة حشود الحج عبر 5 آلاف كاميرا و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - عكست منصة «سواهر» في موسم حج 1447هـ مستوى التقدم التقني الذي تقوده الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالشراكة مع وزارة الداخلية، من خلال تشغيل أكثر من 5 آلاف كاميرا في 80 موقعا، مدعومة بـ31 لوحة بيانات و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي، وبمشاركة أكثر من 600 مستخدم؛ بهدف رفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز الجاهزية الأمنية في المشاعر المقدسة ومنافذها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عكست منصة «سواهر» في موسم حج 1447هـ مستوى التقدم التقني الذي تقوده الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالشراكة مع وزارة الداخلية، من خلال تشغيل أكثر من 5 آلاف كاميرا في 80 موقعا، مدعومة بـ31 لوحة بيانات و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي، وبمشاركة أكثر من 600 مستخدم؛ بهدف رفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز الجاهزية الأمنية في المشاعر المقدسة ومنافذها. وتعد المنصة ركيزة أساسية في المراقبة الذكية، حيث تربط الكاميرات بغرف عمليات متقدمة تعمل على مدى الساعة للمتابعة الفورية للمواقع عالية الكثافة. وتسهم في دعم اتخاذ القرار بتحليل البيانات اللحظية لحركة الحشود ورصد التدفقات البشرية، بجانب تمكين الجهات المختصة من الاستجابة السريعة للمتغيرات وإحصاء الحجاج بدقة لتقليل الازدحام، وتوفير تجربة حج آمنة وميسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر «سواهر» أسهمت في إدارة حشود الحج عبر 5 آلاف كاميرا و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.