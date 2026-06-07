شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية : الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي في حي الشاطئ 3 بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي، عن الانتهاء من تنفيذ مشروعها لتعزيز خدمات الصرف الصحي في حي الشاطئ (3) بجدة، بإجمالي خطوط رئيسية وفرعية تجاوزت (25) كم ، لخدمة اكثر من ( 32 ) الف مستفيد ، وبكلفة مالية بلغت أكثر من (73.8) مليون ريال.

وأوضحت الشركة ان المشروع تضمن تنفيذ الخطوط الفرعية غير المنفذة للصرف الصحي وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الأضرار البيئية ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ودعم البنية التحتية وزيادة نسبة التغطية للأحياء الغير مخدومة، وتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة.

ودعت الشركة العملاء من سكان المنطقة المستهدفة (حي الشاطئ 3) بجدة، لطلب خدمة توصيل الصرف الصحي عبر الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa)، والتواصل المباشر في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد (8004411110) او عبر قنواتها الرقمية ، منوهة الى ضرورة التأكد من ارفاق كافة المستندات والبيانات المطلوبة لاكتمال الطلب.