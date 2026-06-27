السعودية تؤكد: عدم تنفيذ تعهدات جدة وقرارات مجلس الأمن فاقم أزمة السودانيين

أكدت المملكة أن استقرار السودان، ووقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات الدولة، في مقدمة أولوياته الرياض، مشددةً على أن الحل للأزمة يجب أن يكون سياسيًا (سودانيًا – سودانيًا).

وأوضحت المملكة أن استمرار النزاع والانفلات الأمني، وعدم تنفيذ تعهدات منبر جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أسهما في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان.

جاء ذلك في كلمة السفير والدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان.

حرص سعودي على إنهاء الصراع

وشدد السفير الدكتور الواصل على حرص المملكة على إنهاء الصراع، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، واستئناف الحوار السياسي استنادًا إلى إعلان جدة.

مقابل ذلك، أدانت الرياض استهداف قوافل الإغاثة والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، معربة عن قلقها إزاء الخسائر البشرية والإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع.

الرياض: نرفض أي إجراءات تمس وحدة السودان

وجدد السفير الواصل رفض المملكة لأي إجراءات تمس وحدة السودان أو مؤسساته، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومؤكدًا استمرار المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

العربية نت