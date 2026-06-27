حملة واسعة لمكافحة الكلاب الضالة والحد من مرض السُّعار

أطلقت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم حملة ميدانية واسعة لمكافحة الكلاب الضالة، في خطوة تستهدف الحد من انتشار مرض السُّعار وتعزيز إجراءات الوقاية من أحد أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الوزارة أن الحملة تنفذها الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، بالتنسيق مع شرطة الحياة البرية بولاية الخرطوم، ضمن خطة متكاملة تستند إلى الشراكة بين المؤسسات المختصة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة والحد من آثارها على الصحة العامة.
وأوضحت أن الحملة تأتي في إطار التدابير الاستباقية للوقاية من مرض السُّعار، الذي يُعد من الأمراض الوبائية الخطيرة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي تشهد تزايداً في أعداد الكلاب الضالة، بما يرفع من احتمالات انتقال العدوى.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتسهيل أداء مهامها، مع ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر بالكلاب الضالة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه بإصابتها بالسُّعار أو عن أي حالات تعرض لعضّ الكلاب، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحد من المخاطر.
وأكدت أن إطلاق الحملة يأتي ضمن جهود ولاية الخرطوم الرامية إلى تعزيز السلامة الصحية والبيئية، ومكافحة الأمراض ذات المصدر الحيواني، بما يحفظ صحة المواطنين ويحد من انتشار الأوبئة.
التيار
هبة علي
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